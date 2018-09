Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn will Verspätungen künftig mit mehr Bauarbeiten in den Randzeiten in den Griff bekommen. Der Konzern wolle "mehr an Wochenenden und nachts bauen, um Verspätungszeiten für unsere Kunden möglichst zu vermeiden", sagte Infrastruktur-Vorstand Ronald Pofalla den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Freitag. Allerdings würden zu diesen Zeiten Schichtzulagen fällig, die die Bahn einpreisen müsse. "Hierüber müssen wir mit dem Bund sprechen", fügte Pofalla hinzu.

