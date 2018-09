Flensburg (AFP) In nur zwei Minuten haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Kampen auf Sylt Beute im Wert von einer halben Million Euro gemacht. Die Unbekannten brachen um 03.14 Uhr in ein Mode- und Schmuckgeschäft ein, wie die Polizei in Flensburg mitteilte. Bereits zwei Minuten später verließen sie den Laden mit ihrer wertvollen Beute wieder.

