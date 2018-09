Köln (AFP) Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wird bei seinem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland Ende September auch Köln besuchen. Erdogan werde am 29. September nach Köln kommen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag auf Anfrage. Details des Besuchsprogramms in der Domstadt lägen derzeit noch nicht vor.

