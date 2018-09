Naundorf (AFP) Erstmalig in Deutschland werden nach Unternehmensangaben Cannabispflanzen für die Weiterverarbeitung zu Nahrungsergänzungmitteln geerntet. Die Firma Mariplant startet am Mittwoch die Ernte auf einem 56 Hektar großen Feld nordwestlich von Dresden, wie die Marketingagentur Die PR-Berater am Freitag mitteilte. Seit April wachsen die Pflanzen mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD) dort auf insgesamt fast 170 Hektar heran.

