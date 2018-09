Berlin (AFP) Aus Protest gegen die Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst bei Köln haben Umweltaktivisten des Aktionsbündnisses Ende Gelände am Freitag die Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin aufgesucht und für besetzt erklärt. Die Berliner Polizei war am Mittag mit Beamten aus einer Einsatzhundertschaft vor Ort, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten wollen demnach die Personalien der laut Augenzeugen rund 25 bis 30 Kohlegegner aufnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.