Marburg (AFP) Die Kuh Elsa aus Hessen ist nach monatelanger Wanderschaft wieder im heimischen Stall angekommen. Seitdem das Tier Mitte Februar beim Verladen in einen Tiertransporter ausgebüxt war, musste die Polizei 15 Mal ausrücken, wie die Ordnungshüter in Marburg am Freitag mitteilten. Seitdem habe Elsa ungewöhnliche Freundschaften geschlossen und sich in eine andere Familie eingeschlichen.

