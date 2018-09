Potsdam (AFP) In Brandenburg wird am 1. September 2019 ein neuer Landtag gewählt. Dies beschloss das Parlamentspräsidium in Potsdam in einer Sitzung am Mittwoch, wie die Landtagsverwaltung am Freitag mitteilte. An dem Tag wird auch in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Am 27. Oktober folgt dann Thüringen. Bereits am 26. Mai wird im kommenden Jahr zudem die Bremische Bürgerschaft neu bestimmt.

