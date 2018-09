Vilnius (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in Litauen gegen eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. "Bevor wir keine Fortschritte beim Minsker Abkommen sehen, kann nicht darüber gesprochen werden, dass die Sanktionen aufgehoben werden", sagte Merkel nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs Litauens, Lettlands und Estlands am Freitag in Vilnius. Bisher gebe es "keine substanziellen Fortschritte im Minsker Prozess und das ist keine gute Nachricht", fügte die Kanzlerin hinzu.

