Berlin (AFP) Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat den Freiwilligendienst "weltwärts" zu dessen zehnjährigem Bestehen gewürdigt. "Weltwärts steht für Weltoffenheit", erklärte Müller am Freitag in Berlin. In den letzten zehn Jahren seien fast 40.000 junge Menschen in über 80 Entwicklungsländer gegangen "und haben sich so bewusst gegen Gleichgültigkeit und für Engagement entschieden".

