Zürich (AFP) Der Lebensmittelriese Nestlé lässt Palmölplantagen seiner Zulieferer künftig per Satellit überwachen, um sicherzugehen, dass keine großflächigen Abholzungen stattfinden. Nestlé arbeite dabei mit Airbus und der Schweizer Organisation The Forest Trust (TFT) zusammen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das Überwachungssystem werde seit Mitte 2016 bereits in der Region Perak in Malaysia getestet. Es mache möglich, die Plantagen rund um die Uhr zu kontrollieren.

