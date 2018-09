Kiel (AFP) Die Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen wollen die Umweltauswirkungen der Krabbenfischerei auf das Wattenmeer erforschen lassen. In einem insgesamt 1,4 Millionen Euro teuren Forschungsprojekt sollen mögliche Auswirkungen der von den Krabbenfischern eingesetzten Grundschleppnetze auf den Meeresboden und seine Lebensgemeinschaften untersucht werden, teilten das schleswig-holsteinische Umweltministerium in Kiel und das niedersächsische Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitag mit.

