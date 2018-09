Stuttgart (AFP) Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart hat dem Drogeriekettenbetreiber Erwin Müller bei seiner Schadenersatzklage gegen die Sarasin-Bank wegen fehlerhafter Bankberatung recht gegeben. Das Gericht entschied am Freitag, die Privatbank habe ihre Beratungspflicht verletzt, als sie Müller Anteile an einem Fonds für Cum-Ex-Geschäfte im Wert von 50 Millionen verkauft habe. Die Privatbank, die heute unter dem Namen J. Safra Sarasin firmiert, soll deshalb fast 45 Millionen Euro plus Zinsen an den Unternehmer zurückzahlen. (Aktenzeichen 5 U 98/17)

