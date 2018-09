Berlin (AFP) In Litauen führt die Bundeswehr einen multinationalen Gefechtsverband der Nato. Die drei weiteren sogenannten Enhanced Forward Presence‐Bataillone befinden sich in Estland (britisches Kommando), Lettland (kanadisches Kommando) und in Polen (US-Kommando).

