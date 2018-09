Bad Segeberg (AFP) Bei einem Schulbusunfall in Schleswig-Holstein sind am Freitag zehn Kinder leicht verletzt worden. Mehrere der Kinder seien zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Bad Segeberg zu dem Unfall in Todesfelde mit. Demnach fuhr die 40 Jahre alte Busfahrerin aus noch ungeklärter Ursache auf einen stehenden Transporter auf.

