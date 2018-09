Den Haag (AFP) In den Niederlanden sind im Frühjahr einem Zeitungsbericht zufolge zwei mutmaßliche russische Spione festgenommen worden, die ein Schweizer Labor hacken wollten. In dem Labor in Spiez seien zu dem Zeitpunkt nicht nur Proben im Fall des Giftanschlags auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal, sondern auch Proben eines Giftgasangriffs in Syrien ausgewertet worden, berichtete die niederländische Zeitung "NRC" in Zusammenarbeit mit dem Schweizer "Tages-Anzeiger" am Freitag.

