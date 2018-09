München (AFP) Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sieht in Antisemitismus kein speziell ostdeutsches Phänomen. Judenfeindlichkeit finde sich in allen deutschen Bundesländern, sagte Schuster am Freitag im Bayerischen Rundfunk.

