Berlin (AFP) Von bereits existierenden oder drohenden Fahrverboten für ältere Diesel sind einem Bericht zufolge mindestens 1,3 Millionen Pkw in Deutschland betroffen. In den 43 am stärksten mit Stickoxid belasteten Städten sind 476.000 Autos mit der Abgasnorm Euro 4 zugelassen, wie die Funke-Zeitungen am Wochenende unter Berufung auf eine Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Grünen-Anfrage berichteten. Mit der neueren Abgasnorm Euro 5 fahren in diesen Städten demnach 841.000 Fahrzeuge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.