Caracas (AFP) Zwei britische Journalisten und ihre argentinische Kollegin sind nach Gewerkschaftsangaben in Venezuela festgenommen worden. Die Briten Barney Green und Dan Rivers seien am Freitag zusammen mit Laura Saravia an einem Grenzübergang zu Kolumbien vom Militär in Gewahrsam genommen worden, teilte die venezolanische Journalistengewerkschaft SNTP mit. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt. Drei von dem Reporterteam angeheuerte Sicherheitsleute waren demnach bereits am Mittwoch festgenommen worden.

