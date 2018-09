München (AFP) CSU-Generalsekretär Markus Blume hat trotz der schlechten Umfragewerte die Kampfeslust der Christsozialen betont. "Die CSU ist nicht verzagt, wir sind da", sagte Blume am Samstag auf dem CSU-Parteitag in München. Die CSU sei immer dann besonders stark gewesen, wenn es auf sie angekommen sei. Die CSU sei der Garant für Stabilität in Bayern und Bayern sei der Garant für Stabilität in Deutschland.

