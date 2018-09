Augsburg (AFP) CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat seine Partei im Wahlkampfendspurt zur Geschlossenheit aufgerufen. "Jetzt ist gemeinsames Kämpfen angesagt", sagte Dobrindt der "Augsburger Allgemeinen" mit Blick auf den Parteitag am Samstag in München. Das Delegiertentreffen müsse ein "Parteitag der Geschlossenheit sein". Dobrindt rief seine Partei zum Kampf um unentschlossene Wähler auf. "Zentrale Aufgabe für die kommenden vier Wochen ist die Mobilisierung", sagte er. "Fast die Hälfte der Wähler sind in ihrer Wahlentscheidung noch nicht festgelegt."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.