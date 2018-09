Wien (AFP) Eine junge Frau aus Deutschland ist in einem Wiener Hotel einem brutalen Verbrechen zum Opfer gefallen. Die 25-Jährige sei am Samstag mit Würgemalen tot aufgefunden worden, teilte die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur APA mit. Die Begleiterin der Frau, eine 31 Jahre alte Österreicherin, sei unter Tatverdacht festgenommen worden. Ersten Vernehmungen zufolge seien die beiden Frauen ein Paar gewesen. Die Hintergründe seien völlig offen, hieß es am Abend.

