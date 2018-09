Berlin (AFP) In einem Offenen Brief mit der Überschrift "Nicht unser Heimatminister!" haben mehrere Migrantenverbände Horst Seehofer (CSU) zum Rücktritt aufgefordert. "Ein Heimatminister für alle Menschen im Land muss sich anders verhalten", heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Papier. Er sollte "die Gesellschaft nicht weiter spalten, sondern klar Haltung beziehen für die Grundwerte in unserem Land", fordern die Verbände. "Oder abtreten und das Amt jemandem überlassen, der das tut."

