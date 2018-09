Herat (AFP) Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Westen Afghanistans sind am Freitagabend mindestens vier Menschen getötet worden. Der mit Munition und Waffen beladene Helikopter habe auf dem Flug von Herat in die benachbarte Provinz Farah "technische Probleme" bekommen und sei bei einer Notlandung in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs von Farah der Nachrichtenagentur AFP. Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid erklärte dagegen, die Aufständischen hätten den "feindlichen Helikopter" abgeschossen.

