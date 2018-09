München (AFP) In München haben am Samstag mehrere tausend Menschen für bezahlbare Wohnungen demonstriert. Die Polizei gab die Teilnehmerzahl am Nachmittag mit 7000 an. Unter dem Motto #ausspekuliert protestierten die Menschen gegen Mietwucher, Spekulantentum, Luxussanierungen und Wohnungsnot. Aufgerufen zu der Demonstration hatten mehr als 90 Organisationen, darunter Parteien und Gewerkschaften. München ist die Stadt mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland.

