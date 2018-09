Chemnitz (AFP) Nach der Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz am Freitagabend hat die Polizei sechs Mitglieder einer selbsternannten "Bürgerwehr" festgenommen. Im Anschluss an die Demonstration begab sich eine Gruppe von mindestens 15 Menschen auf die Schlossteichinsel in Chemnitz, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort wollten sie von jungen Deutschen, die auf der Insel einen Geburtstag feierten, die Ausweise kontrollieren.

