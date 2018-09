Hamburg (AFP) Im Auswärtigen Amt stoßen die Reformpläne der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in der Asylpolitik auf Widerstand. Der "Spiegel" berichtete am Samstag, das Ministerium habe in Mails und internen Vermerken ein von Wien auf EU-Ebene vorgelegtes Papier als "tendenziös formuliert" kritisiert. Das Papier gehe weit über die Ergebnisse des EU-Gipfels im Juni hinaus. Demnach forderte Österreich darin eine Art europäische Obergrenze für Flüchtlinge, die Unterbringung abgelehnter Asylbewerber in Rückkehrzentren in Drittstaaten sowie Asyl nur noch für Menschen, die europäische Werte respektierten.

