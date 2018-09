Offenbach (dpa) - Der Spätsommer kehrt erst am Montag wieder nach ganz Deutschland zurück. Während sich die Mitte und der Süden schon wieder über Sonne und blauen Himmel freuen können, muss sich der Norden noch bis einschließlich Sonntag mit Wolken und vereinzelten Schauern abfinden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach vorhersagte. Am Montag wird es schließlich auch in Küstennähe zunehmend freundlicher und die Sonne erwärmt die Luft auf 20 bis 25 Grad im Norden und bis zu 29 Grad im Süden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.