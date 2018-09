Wien (AFP) Eine Deutsche ist in Wien laut Polizei offenbar von ihrer Lebensgefährtin getötet worden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Sonntag unter Berufung auf die Ermittler berichtete, gestand die 31-jährige Frau, die 25-Jährige erdrosselt zu haben - mutmaßlich mit dem Gürtel eines Bademantels. Die Tote war demnach in einem Hotelzimmer aufgefunden worden.

