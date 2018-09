Berlin (AFP) Deutsche Unternehmen investieren nach Ansicht der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG noch immer zu zögerlich in Afrika. Deutsche Firmen seien im Export in andere EU-Staaten oder nach China recht gut aufgestellt, sagte Christiane Laibach, Sprecherin der Geschäftsführung bei der hundertprozentigen Kfw-Tochter, dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Der Druck, auch in Afrika tätig zu werden, sei dagegen für die Unternehmen nicht groß genug.

