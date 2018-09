Wien (dpa) - Der gewaltsame Tod einer jungen Deutschen in Wien scheint geklärt. Ihre österreichische Freundin habe die Tat gestanden, berichtete die Polizei am Sonntagabend.

Das 25-jährige Opfer aus dem Raum Düsseldorf lebte in Wien. Die junge Frau wurde am Samstag in einem Hotelzimmer stranguliert aufgefunden.