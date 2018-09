Hamburg (AFP) Die Struktur der katholischen Kirche ist nach der von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebenen Studie eine wichtige Ursache für deren Missbrauchsskandal. In der Studie heißt es nach einem am Sonntag veröffentlichten Bericht der Onlineausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit", Klerikalismus sei "eine wichtige Ursache und ein spezifisches Strukturmerkmal" für sexuelle Gewalt in der Kirche. Die Priester nutzten demnach die Autorität ihres Amts für ihre Taten aus.

