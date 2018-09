Berlin (AFP) Der Anteil von Einweg-Behältern an den Getränkeverpackungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Er betrug 2004 noch 46,9 Prozent, 2016 waren es 66,1 Prozent, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen zeigt, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag vorlag. 2015 kamen demnach in Deutschland rund 17,4 Milliarden Einweg-PET-Flaschen auf den Markt.

