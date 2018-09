Gent (AFP) Nach seiner Verurteilung in Spanien wegen der Verherrlichung von Terrorismus und der Anstachelung zu Gewalt gegen Spaniens Regierung und Königshaus hat die belgische Justiz eine Auslieferung des mallorquinischen Rappers Valtonyc an sein Heimatland abgelehnt. Ein Gericht in Gent habe die Entscheidung nach einer Anhörung am Montag getroffen, teilte Simon Bekaert, einer der Anwälte des Rappers, mit. Das Urteil war jedoch noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft könnte Berufung einlegen.

