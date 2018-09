Düsseldorf (AFP) Die Zahl der Abschiebungen nach Algerien ist einem Bericht zufolge in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2015 seien lediglich 57 Menschen aus Deutschland in das Land gebracht worden, 2017 dann 504, berichtete die "Rheinische Post" am Montag unter Berufung auf Zahlen des Bundesinneninisteriums. Im laufenden Jahr setzte sich der Trend demnach fort: Bis Juli seien etwa 350 Menschen nach Algerien abgeschoben worden.

