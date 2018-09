Berlin (dpa) - Der Bestsellerautor Horst Bosetzky, einer der erfolgreichsten deutschen Krimiautoren, ist mit 80 Jahren gestorben. Er sei am Sonntag in Berlin seiner langen Krankheit erlegen, teilte der Jaron Verlag am Montag unter Hinweis auf die Familie mit.

Bosetzky ("Der kalte Engel") war in den 70er Jahren unter dem Pseudonym -ky bekannt geworden. Er galt als Erfinder des "Sozio-Krimis", der bewusst gesellschaftlich brisante Themen aufgriff. Zudem machte sich er sich als Soziologieprofessor und Verwaltungsexperte einen Namen.