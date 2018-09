Magdeburg (AFP) Nach den Demonstrationen am Sonntag in Köthen ermittelt die Bundespolizei gegen mehrere mutmaßliche Rechtsextreme. Auf der Rückreise von Köthen seien im Magdeburger Hauptbahnhof aus einer Gruppe von 23 Menschen heraus rechte Parolen skandiert und mehrere Straftaten wie Körperverletzung begangen worden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Ein Beamter wurde demnach zu Boden gestoßen und geschlagen, ein zweiter ebenfalls angegriffen.

