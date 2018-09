Neuss (AFP) Wenn ein Unternehmen keine Gewinne macht, dann bekommt es in normalen Zeiten nur schwer Kredit. Doch durch die Geldschwemme der Europäischen Zentralbank (EZB) könnten laut einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Auskunftei Creditreform auch solche Firmen an Kredite kommen, die in normalen Zeiten längst pleite wären.

