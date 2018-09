Frankfurt/Main (dpa) - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Montag erneut die Kauflust verdorben. Der bereits schwach gestartete Dax stand gegen Mittag mit 0,43 Prozent im Minus bei 12.072,29 Punkten.

Für den Dax stellt sich aktuell die Frage, ob er seine Erholung aus der vergangenen Woche fortsetzen kann oder wieder unter die Marke von 12.000 Zählern zurückfällt. "Der September gilt generell als schwacher Börsenmonat, und die Liste der potenziellen Risiken ist lang", warnte Marktexperte Milan Cutkovic von Axitrader.

Dass US-Präsident Donald Trump nun offenbar Ernst macht mit neuen Sonderzöllen, hatte zuvor bereits die Stimmung an Chinas Börsen gedämpft. Trump wolle Importe aus China im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegen, berichtete die "Washington Post".

Der Index der mittelgroßen Werte MDax gab um 0,24 Prozent auf 26 273,99 Zähler nach. Der Technologiewerte- Index TecDax verlor 0,45 Prozent auf 2897,68 Punkte. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 verbuchte zuletzt ein Minus von 0,15 Prozent auf 3339,72 Zähler.

Papiere der Deutschen Post sprangen nach Nachrichten zum Umbau der Brief- und Paketsparte kurz an, dämmten ihre Gewinne aber schnell wieder auf ein gutes halbes Prozent ein.

Linde-Aktien standen auch am Mittag mit einem Abschlag von mehr als zwei Prozent am Dax-Ende. Ein Händler verwies auf den Bericht des Mediendienstes MLex, wonach die Wettbewerbsbehörde FTC in den USA womöglich von den Fusionspartnern Linde und Praxair den Verkauf sämtlicher sich überlappender Aktivitäten in den Regionen fordern könnte, die von ihr überprüft werden. Infineon-Papiere rutschten um rund eineinhalb Prozent ab. Sie leiden aktuell unter einer verschlechterten Stimmung für die Branche.

Europaweit und im Dax erwischte es wegen des Zollstreits mit den Technologie- und Autowerten "die üblichen Verdächtigen" - bis zum Mittag berappelten sich deren Kurse wieder etwas. BMW-Papiere gaben mit rund einem halben Prozent Kursverlust am deutlichsten nach.

Im MDax gehörten Osram-Anteilsscheine mit gut einem Prozent Abschlag zu den größten Verlierern. Konzernchef Olaf Berlien hatte sich in einem Interview wegen der schwer vorhersagbaren Weltwirtschaft mit Blick auf die nächsten Monate vorsichtig geäußert.