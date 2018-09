Berlin (AFP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fürchtet eine Beschädigung des Standorts Deutschland durch den Rechtsextremismus. Gefährdet sei nicht nur das Ansehen in der Welt, sondern auch das deutsche Wirtschaftsmodell, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks der "Heilbronner Stimme" vom Montag. Dieses lebe sowohl von der Anerkennung der Produkte "Made in Germany" als auch vom Vertrauen in die politische Stabilität und die Werte der sozialen Marktwirtschaft.

