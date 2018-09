Straßburg (AFP) Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat das brutale Vorgehen der ungarischen Polizei bei der Abschiebung von Ausländern angeprangert. Eine Expertengruppe habe bei einer Inspektionsreise an der ungarisch-serbischen Grenze zahlreiche Flüchtlinge angetroffen, die nach eigenen Angaben von Polizisten mit Stockschlägen, Fausthieben und Pfefferspray misshandelt wurden, bevor sie über den von Ungarn errichteten Grenzzaun abgeschoben wurden. Dies stellte das Komitee in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht fest.

