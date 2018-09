Wiesbaden (AFP) Fast ein Drittel aller Entbindungen im Krankenhaus ist im vergangenen Jahr in Deutschland per Kaiserschnitt vorgenommen worden. Die Kaiserschnittrate lag im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 30,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Im vergangenen Jahr brachten demnach insgesamt 762.343 Frauen ihre Kinder in einer Klinik zur Welt und damit etwas mehr als im Vorjahr mit 761.777.

