Baden-Baden (AFP) Ein Mann ist am Sonntag im baden-württembergischen Baden-Baden durch herabfallende Teile einer Straßenlaterne verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer wollte auf dem Weg in Richtung einer Fußgängerzone durch eine Engstelle fahren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

