Basra (AFP) Der Wasserkrise im südirakischen Basra ist jetzt auch eine Fußballmannschaft zum Opfer gefallen. Zehn Spieler und zwei Manager eines Fußballclubs aus der Hauptstadt Bagdad landeten statt auf dem Spielfeld im Krankenhaus. Dabei habe das Team Al-Hussein Unmengen an Mineralwasser aus dem 600 Kilometer entfernten Bagdad zu dem geplanten Spiel in Basra mitgebracht, sagte der Verwaltungschef des Clubs, Fadhel Saghir, am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.