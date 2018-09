Tokio (AFP) Die japanische Marine hat eine U-Boot-Übung im größtenteils von China beanspruchten Südchinesischen Meer absolviert. Der Einsatz habe dazu gedient, "strategische Techniken zu verbessern", teilte das Verteidigungsministerium in Tokio am Montag mit. Die Zeitung "Asahi Shimbun" berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, das U-Boot "Kuroshio" fuhr dazu mit drei japanischen Kriegsschiffen in Gewässern südwestlich des Scarborough-Riffs auf, das China kontrolliert.

