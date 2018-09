Tryon (dpa) - Ingrid Klimke hat bei der Vielseitigkeits-Weltmeisterschaft die Goldmedaille nach einem Fehler am letzten Hindernis verpasst.

Die 50 Jahre alte Reiterin aus Münster ritt in Tryon (North Carolina) im abschließenden Springen nicht ganz fehlerfrei, holte aber immerhin noch Bronze. Zuvor hatte Klimke mit ihrem Pferd Hale Bob in der Dressur und beim Geländeritt starke Leistungen gezeigt und lag vor dem Springen in Führung. Deutschland verpasste dadurch den Gold-Hattrick nach den WM-Siegen von Michael Jung 2010 in Lexington und Sandra Auffarth 2014 in Caen. Den WM-Sieg sicherte sich Rosalind Canter aus Großbritannien, Silber ging an Padraig McCarthy aus Irland.

Mit der deutschen Mannschaft kam Klimke auf Rang fünf. Damit schaffte das Team die Olympia-Qualifikation. Zum deutschen Quartett gehörten außerdem Andreas Dibowski aus Döhle mit Corrida, Kai Rüder aus Blieschendorf mit Colani Sunrise und Julia Krajewski (Warendorf) mit Chipmunk. Team-Weltmeister wurde Großbritannien.

