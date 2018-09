Berlin (AFP) Die Kurdische Gemeinde in Deutschland (KGD) protestiert gegen das Verbot einer geplanten Kundgebung in Berlin während des Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Diese Entscheidung der Berliner Polizeibehörden "schränkt die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit deutlich ein", erklärte der KGD-Vorsitzende Ali Ertan Toprak am Montag. Er rief dazu auf, sich stattdessen an bereits geplanten Protesten in Berlin sowie am Tag darauf in Köln zu beteiligen.

