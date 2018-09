Frankfurt/Main (AFP) Das Landgericht Frankfurt am Main hat die Sperrung eines Facebook-Kontos nach einem als "Hassrede" eingestuften Kommentar des Nutzers bestätigt. Die Internetplattform könne im Einzelfall auch dann so vorgehen, wenn der Hasskommentar noch vom Recht auf Meinungsäußerung gedeckt sei, entschied das Gericht in einem am Montag veröffentlichten Beschluss. Das Landgericht wies den Eilantrag des Nutzers gegen die Sperrung seines Accounts für 30 Tage zurück. (Az. 2-03 O 310/18)

