Laubach (dpa) - Mit vorgetäuschter Liebe hat ein Unbekannter von einer Frau aus Hessen 80 000 Euro ergaunert. Der Betrüger hatte über ein Internetportal Kontakt zu der 54-Jährigen aufgenommen. Er gaukelte ihr vor, dass er sie liebe und in finanziellen Nöten stecke, wie die Polizei mitteilte. Er brauche Geld und werde es zurückzahlen. Er besitze viel Gold. Die Frau überwies dem angeblichen Verehrer 80 000 Euro auf verschiedene Bankkonten in mehreren Ländern. Die auch "Romance Scam" genannte Masche ist seit Jahren bekannt, dennoch gelingt es den Tätern immer wieder, so an Geld zu kommen.

