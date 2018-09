Frankfurt/Main (AFP) In Frankfurt am Main hat es offensichtlich einen antisemitisch motivierten Angriff auf einen 20-jährigen Mann gekommen. Er sei bereits am 7. September von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Männer sollen ihn zunächst nach einer Zigarette gefragt haben. Als er im Gespräch erwähnt habe, dass er Jude sei, hätten sie ihn attackiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.