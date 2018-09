Moskau (AFP) Nach der Stichwahl um einen Gouverneursposten im fernen Osten Russlands klagen die oppositionellen Kommunisten über Wahlbetrug. Mehr als 2000 Menschen versammelten sich am Montag vor dem Regierungssitz in der Hafenstadt Wladiwostok, um gegen den Sieg von Amtsinhaber Andrej Tarasenko von der Kreml-Partei Einiges Russland in der Region Primorje zu protestieren, wie die Kommunistische Partei mitteilte.

